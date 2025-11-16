Опубликовано видео уничтожения БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области Гладков показал боевую работу «БАРСа-Белгород» по уничтожению дрона «Баба-яга»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал видео уничтожения тяжелого беспилотного летательного аппарата-бомбардировщика «Баба-яга» Вооруженных сил Украины. Он был сбит подразделением «БАРС-Белгород» в Шебекинском районе региона 15 ноября.

Размещаю кадры вчерашней боевой работы «БАРСа-Белгород» по уничтожению беспилотников «Баба-яга» в Шебекинском округе, — написал Гладков в публикации.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали девять районов Белгородской области примерно 70 беспилотными летательными аппаратами за последние 24 часа. Как сообщил Вячеслав Гладков, в результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили 12 частных домов, одно сельскохозяйственное предприятие и 10 автомобилей.

До этого военный корреспондент RT Виктор Мирошников проинформировал о массированной атаке Вооруженных сил Украины на Донецк, продолжавшейся полтора часа. По его информации, в течение указанного периода зафиксировано приблизительно 10 мощных взрывов. Местные власти и Минобороны РФ не комментировали информацию.