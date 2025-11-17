На Украине участились случаи небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Источник агентства, в частности, обратил внимание на гибель военного в Кировоградской области.

Его заманили под предлогом продажи авто и убили с целью ограбления. В Краматорске солдат погиб от взрыва пауэрбанка, купленного на рынке, однако эта версия вызывает вопросы. Еще один инцидент произошел под Волчанском, где майор зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Цема скончался на дежурстве от кровоизлияния в мозг.

Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине, — подчеркнул собеседник агентства.

По его данным, на Украине действуют организованные преступные группы, которые прицельно охотятся за прибывшими с фронта военнослужащими. Бандиты вымогают у них денежные средства.

Ранее стало известно, что бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен российским силам в Волчанске Харьковской области. Источник в силовых структурах рассказал о пленении троих украинских военнослужащих.