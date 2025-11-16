Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 23:22

Известная российская поп-группа застряла в северном городе

Группа Reflex сообщила, что третьи сутки не может вылететь из Усинска в Москву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Известная российская поп-группа Reflex уже трое суток не может вылететь из города Усинска в республике Коми, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» президент продюсерской компании Reflexmusic Вячеслав Тюрин. По его словам, коллектив, который находится в юбилейном концертном туре, не может вернуться в Москву из-за постоянных переносов авиарейсов.

Тюрин подчеркнул, что задержка срывает все планы поп-группы. Он обвинил в ней известную российскую авиакомпанию Utair.

Продает билеты, но не выполняет свои регулярные рейсы в этот город уже три дня, ссылаясь на какие-то непонятные обстоятельства и уже трижды перенося регулярный рейс, — написал он на своей странице в соцсети.

Ранее журналисты заявили, что солистка музыкальной группы REFLEX Ирина Нельсон скрывала от общественности свой реальный возраст, который намного больше заявленного. Певица не вызывала никаких подозрений у поклонников, так как всегда выглядела безупречно, отметили авторы материала. Ей не 53, а 63 года.

До этого Нельсон рассказала о подготовке к юбилейному концерту. По ее словам, группа пропала только с медийного поля, однако продолжала творить и радовать поклонников. Певица призналась, что группа готовит новый альбом, где сочетаются классические мотивы и свежие музыкальные эксперименты.

шоу-бизнес
Усинск
аэропорты
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фицо поменял планы из-за вирусного заболевания
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 ноября 2025 года
Гороскоп на 17 ноября: важный шанс для Льва и день испытаний для Девы
Стало известно о нелепых потерях ВСУ вне боевых действий
Украинские артисты массово отказываются от концертов «Квартала-95»
Приметы 17 ноября: Еремин день — Ерема, сиди дома, защита от нечисти
Украинский офицер умер при странных обстоятельствах во время дежурства
Опубликовано видео уничтожения БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области
Более 30 беспилотников сбито над шестью регионами России
Зверская расправа над ребенком в Балашихе: все версии, что известно
Известная российская поп-группа застряла в северном городе
«Марионетки»: в Словакии раскрыли, кто автор политики отказа от газа из РФ
Американские военные корабли прибыли в Карибское море
Правительство США пообещало рост реальных доходов граждан
Мощный взрыв прогремел в одном из городов Украины
Суд не смягчил наказание экс-замруководителя Росприроднадзора
Польша сняла блокировку с пропускных пунктов на границе с Белоруссией
Смерть автора песен, крах бизнеса, долги мужа: как живет Татьяна Буланова
Назван срок подписания соглашения между США и Китаем о редкоземах
«Абсолютная ложь»: посольство РФ осудило заявления Брюсселя
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.