Известная российская поп-группа застряла в северном городе

Известная российская поп-группа Reflex уже трое суток не может вылететь из города Усинска в республике Коми, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» президент продюсерской компании Reflexmusic Вячеслав Тюрин. По его словам, коллектив, который находится в юбилейном концертном туре, не может вернуться в Москву из-за постоянных переносов авиарейсов.

Тюрин подчеркнул, что задержка срывает все планы поп-группы. Он обвинил в ней известную российскую авиакомпанию Utair.

Продает билеты, но не выполняет свои регулярные рейсы в этот город уже три дня, ссылаясь на какие-то непонятные обстоятельства и уже трижды перенося регулярный рейс, — написал он на своей странице в соцсети.

Ранее журналисты заявили, что солистка музыкальной группы REFLEX Ирина Нельсон скрывала от общественности свой реальный возраст, который намного больше заявленного. Певица не вызывала никаких подозрений у поклонников, так как всегда выглядела безупречно, отметили авторы материала. Ей не 53, а 63 года.

До этого Нельсон рассказала о подготовке к юбилейному концерту. По ее словам, группа пропала только с медийного поля, однако продолжала творить и радовать поклонников. Певица призналась, что группа готовит новый альбом, где сочетаются классические мотивы и свежие музыкальные эксперименты.