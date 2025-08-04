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04 августа 2025 в 19:57

Раскрыта шокирующая тайна солистки REFLEX

Super.ru: солистка Reflex Нельсон уменьшила свой возраст на 10 лет

Ирина Нельсон Ирина Нельсон Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Журналисты издания Super.ru со ссылкой на некий источник заявили, что солистка музыкальной группы REFLEX Ирина Нельсон скрывала от общественности свой реальный возраст, который намного больше заявленного. Певица не вызывала никаких подозрений у поклонников, так как всегда выглядела безупречно, отметили авторы материала.

Артистка всегда утверждала, что родилась 19 апреля 1972 года, однако это не так, заявили журналисты. По их словам, на самом деле Нельсон родилась в 1962 году, ввиду чего ей не 53, а 63 года. Певица уменьшила свой возраст на 10 лет, добавили авторы материала.

Ранее солистка группы REFLEX заявила, что купила личный вертолет Hughes 500, который стоит 60 млн рублей. Артистка отметила, что теперь ее не коснутся пробки на дорогах и она не будет опаздывать на концерты. Нельсон стала первой в России певицей, у которой есть личная винтокрылая машина.

Кроме того, известная певица Клава Кока (Клавдия Высокова) сообщила, что в течение 12 лет сознательно скрывала истинную дату своего рождения. Артистка призналась, что ей исполнилось 30 лет, а не 29, как ранее считали фанаты.

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