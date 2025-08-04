Звезда REFLEX похвасталась новым вертолетом за 60 млн рублей

Солистка группы REFLEX Ирина Нельсон сообщила, что приобрела личный вертолет Hughes 500, стоимость которого достигает 60 млн рублей. Артистка в беседе с «Русской теленеделей» отметила, что теперь не будет стоять в пробках и опаздывать на концерты. Она стала первой в России певицей с личным вертолетом.

Он наконец-то мой! Приехал. Прилетел! Встретила его прямо на складе. Теперь я точно перестану опаздывать, стоя в пробках! — сказала звезда.

Нельсон уточнила, что ее муж, продюсер Вячеслав Тюрин, вовремя получил права на управление вертолетом. По словам исполнительницы, они сожалеют о том, что не занялись этим раньше. Артистка также назвала покупку необходимой.

Греет ли меня как-то, что я первая певица в стране, купившая себе вертолет? Нет, этот пункт точно нет. Не влияет никак. Не в тщеславии ведь дело! <…> REFLEX обещал никогда не стареть и не переставать удивлять. Исполняем обещание! — заключила Нельсон.

Ранее Нельсон рассказала о подготовке к юбилейному концерту. По ее словам, группа пропала только с медийного поля, однако продолжала творить и радовать поклонников. Певица призналась, что группа готовит новый альбом, где сочетаются классические мотивы и свежие музыкальные эксперименты.