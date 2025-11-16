Над тремя регионами России сбили 16 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны перехватили 16 украинских БПЛА за три часа 16 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны. Семь беспилотников уничтожили над Курской областью, пять — над Брянской и четыре — над Белгородской. ВСУ вели атаку в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

В период с 08:00 до 14:00 ПВО уничтожила шесть украинских беспилотников. Три БПЛА уничтожили над Брянской областью, два — над Белгородской, один — над Курской.

В ночь на 16 ноября ПВО сбила 57 дронов ВСУ в семи российских регионах. 23 БПЛА удалось ликвидировать над Самарской областью, 17 — над Волгоградской, по пять — над Саратовской и Ростовской областями. Кроме того, по три дрона было уничтожено над Курской и Воронежской областями. Один беспилотник ПВО сбила над Брянской областью.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке БПЛА в ночь на 16 ноября в многоквартирном доме на улице Кропоткина в Волгограде произошел пожар. Спасатели потушили возгорание. В некоторых домах выбило стекла в окнах. Во время налета пострадали три жителя региона.