17 ноября 2025 в 01:21

Названа предварительная причина убийства мальчика в Балашихе

Mash: мать могла убить мальчика в Балашихе из-за его инвалидности

Telegram-канал Mash сообщил, что убитый и расчлененный в Балашихе мальчик был инвалидом и не мог ходить. Канал допустил, это и могло стать причиной расправы, так как мать-одиночка с ним почти не справлялась.

По данным Mash, у нее есть девятилетняя дочь, которая учится в школе во втором классе. Канал отметил, что отец мальчика ушел из семьи в июне 2026 года и узнал о смерти сына из новостей. Mash утверждает, что мужчина прожил в семье 10 лет.

Днем 16 ноября в Москве обнаружили человеческие останки. Погибшим оказался ребенок в возрасте от 7 до 10 лет. Пока была найдена только голова — в портфеле недалеко от берега. Предварительной причиной смерти мальчика стала асфиксия. На шее обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. По оценке экспертов, ребенок погиб больше двух суток назад.

Позже Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что мать и отчим найденного в Гольяновском пруду шестилетнего мальчика избили и расправились с ним в квартире в Балашихе. Канал утверждает, что оба злоупотребляли наркотиками, а мать ребенка состоит на учете в психиатрической лечебнице.

