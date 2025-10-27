Стало известно, откуда ВСУ могли устроить массированную атаку на Москву

Беспилотники Вооруженных сил Украины могли атаковать Москву, вылетев из Черниговской области, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Кроме того, по его словам, Киев мог запускать дроны из Сумской области.

В большинстве своем беспилотники ВСУ летят с территории Черниговской и Сумской областей, если говорить о направлении на Москву. Если говорить о других направлениях, то с территории Харьковской области. Пока еще у нас линия безопасности не столь протяженная, ее надо еще развивать. Также, возможно, [дроны ВСУ запускаются] с части Херсонской области, а именно территории, которая находится под оккупацией врага, — высказался Дандыкин.

Он отметил, что БПЛА, атакующие на несколько сотен километров, оснащены западными деталями. По словам военного эксперта, российская армия активно и точно поражает операторов дронов, а также уничтожает места их подготовки и производства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 27 октября силы противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников на подлете к столице. Никаких подробностей о последствиях на земле он не привел.