Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 октября уничтожили на подлете к Москве 30 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, проинформировал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Никаких подробностей о последствиях на земле он не сообщил. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр.

Во время массированной атаки дронов противника аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрывали небо. Ограничения действовали более двух часов. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотником жилой многоквартирный дом в Донецке. Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Пожарные сейчас борются с огнем, последствия нападения ликвидируются. Возгорание произошло на четвертом и восьмом этажах здания. Началась эвакуация жителей.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие с помощью чешского БПЛА со 100-килограммовой авиабомбой пытались атаковать ключевую железнодорожную станцию, расположенную в Иловайске на востоке Донецкой Народной Республики. По данным ФСБ, после этой неудачной попытки ВСУ атаковали объект еще четырьмя беспилотниками FP-1 с осколочно-фугасными зарядами.