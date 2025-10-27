Стало известно, сколько отравившихся в Улан-Удэ лечится в больницах

Не менее 20 человек лечатся в больницах после отравления готовой едой в Улан-Удэ, их состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости Минздрав Бурятии. В ведомстве отметили, что из республиканской больницы выписали 60 пациентов.

Лечение продолжают 20 больных. Состояние у них удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве Бурятии заявили, что число жертв массового отравления в Улан-Удэ выросло до 165 человек. В республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены 82 человека.

Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября. Все пациенты жаловались на симптомы острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции от компании «Восток», она поставляла готовые блюда в магазины сети «Николаевский». У некоторых был подтвержден сальмонеллез.

Известно, что на торговую сеть «Николаевский» до этого неоднократно поступали жалобы от потребителей на ненадлежащее качество готовой пищевой продукции. Одна из жительниц Улан-Удэ подтвердила информацию о регулярных нарушениях санитарно-гигиенических требований в магазинах сети.