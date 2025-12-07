ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 12:12

Россиянка подала в суд на турбазу из-за проблем с желудком

Женщина получила 10 тыс. рублей от турбазы из-за расстройства желудка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Участница туристического похода подала иск к организаторам из-за расстройства желудка, передает MK.RU. В июле 2024 года она участвовала в туре по живописным местам Карачаево-Черкесии, где организаторы предоставляли питание.

В последний день путешествия у женщины появились симптомы диареи и повысилась температура. Она обратилась за помощью к сопровождающим инструкторам, но они не смогли облегчить ее состояние. В итоге россиянка самостоятельно отправилась в медицинское учреждение.

Проверка, проведенная Роспотребнадзором, не обнаружила серьезных нарушений в работе лагеря. Никто из других отдыхающих не пострадал. Тем не менее суд постановил взыскать с туристической компании компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Туристка обратилась в суд с требованием расторгнуть договор. Однако суд не признал ее претензии полностью обоснованными, так как не было представлено достаточных доказательств того, что ухудшение санитарных условий на турбазе стало причиной ее отравления.

Ранее в Москве три человека пострадали от отравления химическим средством. Инцидент произошел после обработки одной из квартир на Нижегородской улице препаратом от тараканов. Первым почувствовал себя плохо жилец этой квартиры, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время признаки отравления появились у двух соседей.

