Россиянка подала в суд на турбазу из-за проблем с желудком Женщина получила 10 тыс. рублей от турбазы из-за расстройства желудка

Участница туристического похода подала иск к организаторам из-за расстройства желудка, передает MK.RU. В июле 2024 года она участвовала в туре по живописным местам Карачаево-Черкесии, где организаторы предоставляли питание.

В последний день путешествия у женщины появились симптомы диареи и повысилась температура. Она обратилась за помощью к сопровождающим инструкторам, но они не смогли облегчить ее состояние. В итоге россиянка самостоятельно отправилась в медицинское учреждение.

Проверка, проведенная Роспотребнадзором, не обнаружила серьезных нарушений в работе лагеря. Никто из других отдыхающих не пострадал. Тем не менее суд постановил взыскать с туристической компании компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Туристка обратилась в суд с требованием расторгнуть договор. Однако суд не признал ее претензии полностью обоснованными, так как не было представлено достаточных доказательств того, что ухудшение санитарных условий на турбазе стало причиной ее отравления.

