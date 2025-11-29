Режим тишины в Бурятии: новые правила для многоквартирных домов

Вопрос спокойствия в жилых домах стал особенно важным в 2025 году, так как регион обновил требования к допустимому уровню шума и уточнил временные рамки, в которые жильцы обязаны соблюдать покой. Сегодня режим тишины в Бурятии регулируется региональными нормами, и каждому жителю важно понимать, какие действия допускаются, а какие могут привести к административной ответственности. Новые правила затрагивают не только жильцов многоквартирных домов, но и организации, чья деятельность может создавать шум. Разберем самые актуальные положения, чтобы вам было проще ориентироваться в требованиях и защищать свои права.

Тихие часы в будни, выходные и праздники

На основании закона об административных правонарушениях от 05.05.2011 № 2003-IV в регионе действует правило, согласно которому в жилых домах недопустимо шуметь с 23:00 до 06:00.

Эти нормы включены в закон о тишине в Улан-Удэ, и жители города обязаны учитывать их при проведении любых работ, использовании громкой техники или прослушивании музыки. Повторное упоминание закона о тишине в Улан-Удэ важно, поскольку именно он определяет рамки, которые позволяют сохранять спокойствие в многоэтажных домах.

Помимо ночного периода, существует и тихий час в многоквартирном доме, когда рекомендуется снижать громкость бытовых приборов, не допускать перестановки мебели и избегать резких звуков. Эти ограничения особенно важны для семей с маленькими детьми и пожилых людей, нуждающихся в дневном отдыхе. Многие жители интересуются, когда нельзя шуметь в Улан-Удэ, и ответ остается неизменным: любое громкое действие в ночной период считается нарушением и может привести к штрафу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Особенности проведения ремонтных работ

Ремонт — одна из самых частых причин жалоб в управляющие компании и участковым. Закон допускает проведение сверления, монтажа и иных работ только в дневное время. При этом важно учитывать уровень создаваемого шума. Санитарные нормы устанавливают предельные допустимые значения, которые не должны нарушаться даже при разрешенных временных рамках. Если шум продолжается систематически, жильцы могут обратиться в административные органы и потребовать провести замеры. Если нормативы превышены, нарушителю грозит штраф за нарушение тишины, установленный региональными законами в Бурятии.

Штрафы для граждан и организаций

Штрафы предусмотрены как для обычных жильцов, так и для юридических лиц. Для физических лиц размер наказания составляет от 500 до 1500 рублей, индивидуальные предприниматели и компании заплатят значительно больше. Штраф для должностных лиц — от 1500 до 3000 рублей, для юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей.

Это необходимо для того, чтобы предприниматели, ведущие шумные работы рядом с жилыми домами, не нарушали права граждан. В большинстве случаев штраф оформляется после составления протокола сотрудниками полиции. Административная комиссия рассматривает дело и выносит постановление о взыскании.

Куда обращаться с жалобой на нарушителей?

Если вам мешают громкие звуки, можете использовать несколько вариантов решения вопроса. Сначала попробуйте поговорить с соседями. Нередко именно простой разговор помогает предотвратить затяжной конфликт. Если это не подействовало, можно вызвать полицию, которая оформит протокол при наличии признаков нарушения. При систематическом шуме возможно обращение в Роспотребнадзор, где специалисты проведут экспертизу уровня звука. В отдельных случаях решение принимается через суд, особенно когда шум наносит моральный вред или ухудшает самочувствие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правильное понимание норм тишины поможет сделать проживание в вашем доме комфортным и безопасным для всех соседей. Если каждый будет соблюдать требования, необходимость в обращении в органы власти будет возникать реже, а атмосфера в доме станет более дружелюбной и спокойной.