27 октября 2025 в 11:55

Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 27 октября? Что происходит у Дерилово, Дробышево, Дроновки, Заречного, Звановки, Купянска, Константиновки, Лысовки, Мирнограда, Новогригоровки, Новониколаевки, Полтавки, Плещеевки, Покровска, Предтечино, Северска, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении войска РФ продвигаются севернее Новониколаевки и в районе Новогригоровки.

«Есть успехи в Егоровке, идет штурм соседнего Вишневого. На Покровском направлении продолжаются бои в Покровске. Противник оттягивает силы за железную дорогу, откуда активно контратакует, войска РФ пытаются закрепляться на участке. На Добропольском участке войска РФ расширяют зону контроля в Шахово. Идут бои севернее Нового Шахово. На Константиновском направлении ВС РФ ведут бои в восточной части Константиновки, а также в районе Иванполья и Предтечино. Войска РФ расширили зону контроля к северу от Русина Яра. Работает артиллерия и авиация РФ. На Краснолиманском направлении войска РФ наступают в центре Ямполя. ВС РФ продвигаются вдоль реки Северский Донец и занимают новые позиции в Дроновке. Харьковский фронт: на Купянском направлении идут бои за Куриловку, южнее Купянска. На Волчанском участке сообщается о взятии под контроль части промзоны на левобережье городе», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Два майора»

На Харьковском направлении группировка войск «Север» продвигается в районе Волчанска и на Хатненском участке фронта, пишет Telegram-канал «Два майора».

«На Северском направлении ВС России организуют охват города в клещи севера и юга. Идет медленное продвижение наших войск. По агентурным данным, в населенном пункте Звановка ВСУ, переодевшись в форму ВС РФ, расстреляли до 20 мирных жителей, остававшихся в подвалах своих домов. На Покровском (Красноармейском) направлении в Родинском, у Мирнограда, ВС России закрепились в многоэтажной жилой застройке в юго-восточной части города. Противник контратакует в районе Кучерова Яра», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются вперед по всему участку фронта при поддержке авиации и ТОС, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Красноармейское направление. В городе идут бои. ВС РФ закрепляются за железной дорогой. Заканчиваем зачистку Родинского. С восточной стороны Димитрова продолжаем освобождать территорию. Константиновское направление: в районе Предтечино продолжаются бои. В восточной части Константиновки ВС РФ продолжают ликвидировать ВСУ. В районе Иванополья продолжаются бои. Также бои идут севернее Клебан-Быкского водохранилища», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

