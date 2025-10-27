Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали подробности освобождения населенного пункта Тихое в Харьковской области в зоне проведения СВО. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 27 октября.

Застали ВСУ врасплох под Харьковом

«С нашей стороны мы наносим поражения FPV-дронами и сбросами <…>. То же самое касается зачистки населенного пункта <…>. Там по большей части участвовали, наносились удары как раз FPV-дронами и сбросами <…>. Когда мы заходили в населенный пункт <…>, захватывали вражеские позиции, противник не ожидал этого, он бежал. Добивали их FPV-дронами <…>, свои же добивают», — отметил заместитель командира по военно-политической работе с позывным Баку на видео от Минобороны РФ.

Подразделения группировки застали противника врасплох в ходе выполнения боевой задачи. Отступающие части ВСУ были ликвидированы с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ подтвердило это с помощью кадров объективного контроля.

Дроны РФ закрыли все небо на Красноармейском направлении

На Красноармейском направлении СВО российские дроны используются в массовом порядке. На каждого украинского солдата приходится по два беспилотника РФ, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Виталий Немец в видеоинтервью, которое распространило Минобороны России.

Украинец был взят в плен военнослужащими группировки войск «Центр».

«Нас должны были поменять, но не поменяли, был обстрел. Ваших много, у нас большие потери. <…> Наши спецы начали откат делать, а нам откат не дали. Сказали держаться на позиции. А там уже некому держаться, всё разбито и связи нет. У нас сели радейки (рации. — NEWS.ru). Мы шли, можно сказать, по трупам. Очень большие потери. Ты идешь и знаешь, что идешь на смерть. Вашими птичками (беспилотниками. — NEWS.ru) все небо закрыто. На одного нашего по две птички — это 100%. Страшно», — рассказал Немец.

Уничтожили украинский миномет и ПУ БПЛА

На Константиновском направлении СВО артиллерийский расчет буксируемого орудия «Мста-Б», входящий в состав Южной группировки войск, уничтожил минометную позицию и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Разведчики обнаружили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и позицию миномета ВСУ. Координаты целей оперативно передали на пункт управления. Расчет гаубицы „Мста-Б“ получил задачу и с помощью корректировки БПЛА нанес точный удар по противнику», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что максимальное огневое поражение обеспечивается за счет применения расчетами гаубиц «Мста-Б» осколочно-фугасных, а также высокоточных боеприпасов.

«Ахмат» продвигается в зоне СВО с наименьшими потерями

Спецназ «Ахмат» успешно продвигается в зоне проведения специальной военной операции, выполняя поставленные задачи с минимальными потерями. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Абсолютно согласен с президентом России. Он знает, что инициатива на нашей стороне, и она таковой и остается. Вряд ли что-то может изменить положение дел. Мы будем идти вперед и при любом раскладе, даст бог, победим, потому что наш враг не в силах нас остановить. <…> На данный момент достаточно результативно выполняем те задачи, которые перед нами поставлены, с наименьшими потерями и результативно идем вперед», — прокомментировал Алаудинов слова президента РФ Владимира Путина о том, что инициатива на линии боевого соприкосновения принадлежит России.

Он подчеркнул, что «Ахмат» продолжает выполнение поставленных стратегических задач. «Это освобождение регионов РФ, которые закреплены за Россией конституцией», — заявил командир «Ахмата».

