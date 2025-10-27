Этот торт съедается за 5 минут! А готовится из того, что есть дома. Банановый «Панчо» — очень вкусно и просто

Банановый торт «Панчо» — это тот десерт, который способен украсить любой праздник и стать главным угощением вечера. Его главная особенность — необычная форма: торт собирается из двух коржей, разрезанных на треугольники, которые выкладываются в хаотичном порядке и пропитываются нежным кремом. В результате получается эффектный десерт с мозаичной структурой, где в каждом кусочке сочетаются влажный бисквит, сладкие бананы и воздушный крем на сметанной основе. Этот торт не требует сложных ингредиентов или профессиональных навыков, но неизменно вызывает восторг у тех, кто его пробует.

Для приготовления бисквита вам понадобится: 4 яйца, 200 г сахара, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 банана. Для крема: 500 г сметаны, 150 г сахара, 1 упаковка ванильного пудинга. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Тесто разделите на две части, выпекайте в разъемной форме (диаметр — 22 см) при 180°C 25–30 минут. Готовые коржи остудите и разрежьте каждый на 8 треугольников. Бананы нарежьте кружочками. Для крема смешайте сметану, сахар и сухой пудинг. В форме выложите первый слой треугольников, смажьте кремом, добавьте бананы. Повторите слои, последний слой крема должен полностью покрыть торт. Уберите в холодильник на 8 часов для пропитки.

