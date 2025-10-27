Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 11:35

Этот торт съедается за 5 минут! А готовится из того, что есть дома. Банановый «Панчо» — очень вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Банановый торт «Панчо» — это тот десерт, который способен украсить любой праздник и стать главным угощением вечера. Его главная особенность — необычная форма: торт собирается из двух коржей, разрезанных на треугольники, которые выкладываются в хаотичном порядке и пропитываются нежным кремом. В результате получается эффектный десерт с мозаичной структурой, где в каждом кусочке сочетаются влажный бисквит, сладкие бананы и воздушный крем на сметанной основе. Этот торт не требует сложных ингредиентов или профессиональных навыков, но неизменно вызывает восторг у тех, кто его пробует.

Для приготовления бисквита вам понадобится: 4 яйца, 200 г сахара, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 банана. Для крема: 500 г сметаны, 150 г сахара, 1 упаковка ванильного пудинга. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Тесто разделите на две части, выпекайте в разъемной форме (диаметр — 22 см) при 180°C 25–30 минут. Готовые коржи остудите и разрежьте каждый на 8 треугольников. Бананы нарежьте кружочками. Для крема смешайте сметану, сахар и сухой пудинг. В форме выложите первый слой треугольников, смажьте кремом, добавьте бананы. Повторите слои, последний слой крема должен полностью покрыть торт. Уберите в холодильник на 8 часов для пропитки.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще! Творожные рулетики-улитки с орехами и яблоками — вкусно и необычно
Общество
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще! Творожные рулетики-улитки с орехами и яблоками — вкусно и необычно
Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой
Общество
Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой
Как топить печь, чтобы дров уходило вдвое меньше: проверенный деревенский способ с хитрой укладкой поленьев
Общество
Как топить печь, чтобы дров уходило вдвое меньше: проверенный деревенский способ с хитрой укладкой поленьев
Улетная закуска из крабовых палочек — закусочный торт с вафельными коржами! Готовьте вкуснятину и сохраняйте рецепт
Общество
Улетная закуска из крабовых палочек — закусочный торт с вафельными коржами! Готовьте вкуснятину и сохраняйте рецепт
Пышный бисквит для рулетов — получится у всех! Хоть с вареньем, хоть со сливками
Общество
Пышный бисквит для рулетов — получится у всех! Хоть с вареньем, хоть со сливками
торты
кремы
десерты
бананы
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, с кем Путин планирует встретиться 27 октября
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Песков сделал заявление по украинскому плану Трампа, озвученному на Аляске
Риелтор раскрыл, кому из россиян грозит НДФЛ при продаже недвижимости
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
В Кремле раскрыли, чем руководствуется Россия в переговорах с США
Международная выставка «Интерполитех-2025» состоится в Москве
Погода в Москве во вторник, 28 октября: ждать ли ночных заморозков и снега
Ученые нашли несколько тысяч таинственных подводных объектов
Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой
Под Калининградом нашли янтарь рекордного размера
В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России
Стали известны подробности убийства учительницы под Оренбургом
В Кремле рассказали о готовности России наладить отношения с США
В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения с США
В Кремле назвали одну из главных целей разработки «Буревестника»
Песков поставил точку в истерии ЕС из-за «Буревестника»
Китай ответил Евросоюзу на введенные из-за хороших отношений с РФ санкции
Железнодорожная логистика ВСУ в Донбассе попала под удар ВС России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.