17 ноября 2025 в 05:06

Сборная Норвегии впервые с прошлого века прошла в ЧМ по футболу

Сборная Норвегии обыграла Италию и прошла на чемпионат мира по футболу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Норвежская сборная по футболу спустя 28 лет вернулась в элиту мирового футбола, одержав победу над командой Италии в отборочном турнире. Этот триумф позволил Норвегии занять первое место в группе и напрямую квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

Решающая встреча состоялась в Италии в рамках заключительного тура отбора. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу скандинавских футболистов.

Несмотря на то, что первыми отличились хозяева поля — на 11-й минуте гол забил Франческо Эспозито, — норвежцы смогли переломить ход игры. Во втором тайме Антонио Нуса сравнял счет, после чего дублем отметился Эрлинг Холанд. Финальную точку в матче поставил Йерген Ларсен на третьей добавленной минуте.

По итогам восьми матчей отборочного турнира норвежская команда набрала максимальные 24 очка, уверенно возглавив группу I. Сборная Италии, четырехкратный чемпион мира, с 18 очками заняла вторую позицию.

Ранее сборная Португалии победила команду Армении со счетом 9:1 в матче отборочного турнира и обеспечила себе участие в чемпионате мира. Капитан команды Криштиану Роналду пропустил матч из-за дисквалификации в предыдущем матче.

