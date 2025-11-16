Португалия разгромила Армению и получила путевку на чемпионат мира

Сборная Португалии выиграла Армению со счетом 9:1 в матче отборочного турнира и обеспечила себе участие на чемпионате мира, сообщается на сайте организатора. Встреча прошла в Порту. Капитан команды Криштиану Роналду пропустил матч из-за дисквалификации в предыдущем матче.

В команде победителей отличились Жуан Невеш и Бруну Фернандеш, забившие по три мяча. Жуан отметился голами на 30, 41 и 81-й минутах, а Бруну — на 48, 52 и 72-й. Первые и третьи голы Бруну — с пенальти. Португалия также победила благодаря Ренату Вейге (7-я минута), Гонсалу Рамушу (28-я) и Франсишку Консейсану (92-я). Единственный гол Армении забил Эдуард Сперцян на 18-й минуте.

Португалия стала 31-й командой, завоевавшей путевку на мировое первенство. Сборная выступит в девятый раз, седьмой год подряд.

Ранее сборная России по футболу проиграла команде Чили в товарищеском матче на стадионе «Фишт» в Сочи со счетом 0:2. Голы на счету чилийских футболистов Гонсало Тапии (37-я минута) и Бена Бреретона Диаса (76-я минута).

Позднее исполняющий обязанности главного тренера сборной Чили Николас Кордова высоко оценил комфортные погодные условия в Краснодарском крае. Он также подчеркнул красоту Сочи и исключительно теплый прием, который способствовал комфортному пребыванию команды в России.