Самый быстрый крем для тортов: этот крем-чиз готовится за 5 минут!

Если нужно срочно оформить торт, промазать коржи или добавить воздушный слой в десерт, этот крем-чиз спасает ситуацию. Он получается плотным, держит форму и не течет даже при комнатной температуре.

Возьмите 200 г охлажденного сливочного сыра и 40 г сливочного масла комнатной температуры. Взбейте масло миксером 1 минуту до мягкости. Добавьте сыр и взбивайте еще минуту до однородности. Затем постепенно всыпайте 70–80 г сахарной пудры, пробуйте на сладость и регулируйте по вкусу. Если хотите аромат, капните 2-3 капли ванильного экстракта. Взбивайте примерно 1 минуту, пока крем не станет плотным и гладким.

Если крем нужен погуще, добавьте еще 20–30 г сахарной пудры. Если наоборот — немного сливок жирностью 33%, буквально 1-2 ст. л., но взбивайте недолго, чтобы не перебить.

Совет: перед нанесением охладите крем 15 минут — он станет еще плотнее и идеально ляжет на корж или в отсадочную насадку.

Калорийность: около 280 ккал на 100 г; время приготовления: 5 минут.

