«Он меня выгнал»: Волочкова объяснила, почему ушла из антиалкогольного шоу Волочкова решила уйти из шоу «Звезды под капельницей» из-за трэш-блогера Габара

Известная балерина Анастасия Волочкова досрочно покинула проект «Звезды под капельницей». По словам артистки, которые она высказала в своих социальных сетях, это было ее собственное решение, которое она приняла из-за конфликта с трэш-блогером Александром Габаром.

Причиной ухода стал инцидент с букетом белых роз, который, по словам Волочковой, ей подарил телеканал. Балерина объяснила, что Габар забрал ее цветы и выложил с ними фотографию в Сеть.

Меня оттуда «выгнал» Саша Габар — трэш-блогер, с которым мы в итоге потом помирились. Для меня цветы — это сокровенная составляющая моей жизни <…>. В итоге покинула этот проект, я сама лично приняла это решение, — сказала Волочкова.

Также артистка раскрыла подход создателей к шоу. Она заявила, что участникам давали неожиданные рекомендации перед началом съемок. Например, напиться перед рехабом. Балерина этим советам не последовала из-за напряженного рабочего графика и запланированных выступлений.

Волочкова добавила, что практически не участвовала в испытаниях, так как все свое время посвящает творчеству, но следила за другими участниками и восхищалась их стойкостью. Несмотря на досрочный уход, она поблагодарила создателей проекта за приглашение и хорошее отношение.

Ранее сообщалось, что участие в шоу принимают боец MMA Александр Емельяненко, Никита Джигурда, Маша Малиновская и звезда «Пацанок» Hofmannita. Первый сезон реалити-шоу вышел на канале «Пятница» 14 ноября.