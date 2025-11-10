Банановые оладьи: простой рецепт на завтрак — нужны только бананы, яйца и мука

Банановые оладьи: простой рецепт на завтрак — нужны только бананы, яйца и мука

Эти банановые оладьи станут вашим любимым завтраком — они готовятся по простому рецепту буквально за 5 минут из трех простых ингредиентов: нужны только бананы, яйца и мука.

Вкус этих оладий — нечто среднее между классическими оладьями и банановым пудингом: они получаются нежными, воздушными и сладкими даже без добавления сахара благодаря натуральной сладости бананов.

Вам понадобится: 2 спелых банана, 2 яйца и 4 столовые ложки муки. Разомните бананы вилкой до пюреобразного состояния, добавьте яйца и муку, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно получиться достаточно густым, но при этом легко стекать с ложки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте тесто столовой ложкой. Обжаривайте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Внутри оладьи остаются сочными и мягкими, а снаружи покрываются аппетитной румяной корочкой. Подавать их можно со сметаной, медом, шоколадным соусом или свежими ягодами.

Ранее стало известно, как приготовить глазированные сырки из 3 ингредиентов: творога, масла и сахара.