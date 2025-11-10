Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 07:46

Банановые оладьи: простой рецепт на завтрак — нужны только бананы, яйца и мука

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти банановые оладьи станут вашим любимым завтраком — они готовятся по простому рецепту буквально за 5 минут из трех простых ингредиентов: нужны только бананы, яйца и мука.

Вкус этих оладий — нечто среднее между классическими оладьями и банановым пудингом: они получаются нежными, воздушными и сладкими даже без добавления сахара благодаря натуральной сладости бананов.

Вам понадобится: 2 спелых банана, 2 яйца и 4 столовые ложки муки. Разомните бананы вилкой до пюреобразного состояния, добавьте яйца и муку, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно получиться достаточно густым, но при этом легко стекать с ложки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте тесто столовой ложкой. Обжаривайте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Внутри оладьи остаются сочными и мягкими, а снаружи покрываются аппетитной румяной корочкой. Подавать их можно со сметаной, медом, шоколадным соусом или свежими ягодами.

Ранее стало известно, как приготовить глазированные сырки из 3 ингредиентов: творога, масла и сахара.

Читайте также
Банановая шарлотка: простой рецепт — все меряем стаканами
Общество
Банановая шарлотка: простой рецепт — все меряем стаканами
Духовкой больше не пользуюсь, делаю рулет без выпечки: печенье, банан, тяп-ляп и готово
Общество
Духовкой больше не пользуюсь, делаю рулет без выпечки: печенье, банан, тяп-ляп и готово
Быстрее, чем чебуреки и беляши, а вкус тот же — готовим мясные оладьи на кефире: простой рецепт для перекуса или завтрака
Общество
Быстрее, чем чебуреки и беляши, а вкус тот же — готовим мясные оладьи на кефире: простой рецепт для перекуса или завтрака
Лучший рецепт оладий из кабачков: легкий и сочный завтрак
Семья и жизнь
Лучший рецепт оладий из кабачков: легкий и сочный завтрак
Приметы 10 ноября: Параскева Пятница — Льняница и Бабья Заступница
Семья и жизнь
Приметы 10 ноября: Параскева Пятница — Льняница и Бабья Заступница
бананы
оладьи
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 20 поездов задержали из-за схода вагонов с щебнем в Ленобласти
Американская установка для запуска Tomahawk «застряла» в Японии
«Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы
Укрытие растений: топ-советы для Подмосковья, Ленобласти и Урала
Один человек погиб в ДТП с грузовым поездом под Самарой
Супермаркет превратился в поле боя из-за стрельбы
«Как расходный материал»: пленный солдат ВСУ сделал признание
Монеточку увезли на «скорой» прямо с концерта в Риге
Россияне вступают в отряды для защиты страны от дронов
«Не надо обольщаться»: Небензя сделал предупреждение по перемирию в Газе
Россиянам объяснили, как правильно выбрать обогреватель на дачу
США сделали паузу в торговом споре с Китаем
Гибель «медийного» наемника, капкан для ВСУ: новости СВО к утру 10 ноября
Рыба-крокодил шокировала посетителей рынка в курортном городе
Оглашен приговор экс-руководителю Ростехнадзора из Сибири по делу о взятке
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 ноября: инфографика
Удар возмездия открыл союзникам Украины глаза на неудобную правду
Россия и Индия могут подписать соглашение о трудовых мигрантах
«Мог быть вместо SHAMAN»: известный музкритик восхитился талантом Шаляпина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 ноября
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.