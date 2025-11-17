Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 04:01

Создана международная база данных для изучения сна

NC: ученые выяснили, что сны связаны с активностью мозга

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Международная группа ученых создала крупнейшую в мире базу данных о снах DREAM и опубликовала результаты 20 исследований в журнале Nature Communications. Уникальный ресурс, содержащий 2600 записей активности мозга и отчеты 505 испытуемых, позволил провести масштабный анализ природы сновидений.

Первые же результаты опровергли устоявшиеся представления. Исследование подтвердило, что сновидения возникают не только в фазе быстрого сна (БДГ), но и во время медленного сна. При этом в глубоком сне мозг демонстрирует паттерны активности, схожие с бодрствованием. Стандартизированная классификация отчетов позволила сравнить данные тысяч пробуждений.

Эта инициатива представляет собой решающий шаг в научном изучении человеческого сознания, поскольку позволяет собрать в одном месте огромное количество данных исследований,отметил участник проекта Джулио Бернарди.

Ожидается, что база данных DREAM станет беспрецедентным инструментом для дальнейших исследований. Ученые смогут изучать сознание, память и расстройства сна.

Ранее сообщалось, что сон при искусственном или естественном освещении вдвое увеличивает риск сердечного приступа. Новые исследования показали, что ночной отдых в освещенном помещении наносит значительный ущерб сердечно-сосудистой системе, повышая вероятность сердечной недостаточности на 56% и сердечного приступа на 47%.

сон
исследования
ученые
мозг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил, что готов поддержать спорный проект против РФ
Житель Камчатки арестован за попытку диверсии
Россиянам объяснили, как прописаться в дачном доме в СНТ
Раскрыты данные об изменении уровня бедности в России
Создана международная база данных для изучения сна
Пенсионеры рискуют потерять часть законных выплат
Личная жизнь, карьера, секреты стройности: где сейчас Алена Свиридова
Обаме предрекли тюрьму из-за нарциссизма и манипуляций
Суд объяснил, в каком случае отец погибшего на СВО не получит выплаты
Родителям объяснили, как избежать ссор с детьми-выпускниками из-за ЕГЭ
Два российских города лишились электроэнергии
Пранкеры провели охрану Лувра и подселили «соседа» к «Моне Лизе»
«Он меня выгнал»: Волочкова объяснила, почему ушла из антиалкогольного шоу
В России обратили внимание на рост числа детей с РПП
Российский штурмовик в одиночку неделю сдерживал противника
Американка нашла на своем чердаке «письма из прошлого»
Жители Киева узнали тревожные новости про столичное метро
Правительство России рассмотрит предложение об увеличении отпуска россиян
Бездетность, череда трагедий, инвалидная коляска: как живет Тарасова
Хирург назвал доступные способы борьбы с перееданием
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.