Создана международная база данных для изучения сна NC: ученые выяснили, что сны связаны с активностью мозга

Международная группа ученых создала крупнейшую в мире базу данных о снах DREAM и опубликовала результаты 20 исследований в журнале Nature Communications. Уникальный ресурс, содержащий 2600 записей активности мозга и отчеты 505 испытуемых, позволил провести масштабный анализ природы сновидений.

Первые же результаты опровергли устоявшиеся представления. Исследование подтвердило, что сновидения возникают не только в фазе быстрого сна (БДГ), но и во время медленного сна. При этом в глубоком сне мозг демонстрирует паттерны активности, схожие с бодрствованием. Стандартизированная классификация отчетов позволила сравнить данные тысяч пробуждений.

Эта инициатива представляет собой решающий шаг в научном изучении человеческого сознания, поскольку позволяет собрать в одном месте огромное количество данных исследований, — отметил участник проекта Джулио Бернарди.

Ожидается, что база данных DREAM станет беспрецедентным инструментом для дальнейших исследований. Ученые смогут изучать сознание, память и расстройства сна.

