Россиянам назвали неочевидную причину сердечного приступа

Сон при искусственном или естественном освещении вдвое увеличивает риск сердечного приступа, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на медиков. Новые исследования показали, что ночной отдых в освещенном помещении наносит значительный ущерб сердечно-сосудистой системе, повышая вероятность сердечной недостаточности на 56% и сердечного приступа на 47%.

Свет в ночное время подавляет выработку мелатонина — гормона сна, одновременно повышая уровень кортизола, что ведет к артериальной гипертензии и воспалительным процессам в сосудах. Врачи настоятельно советуют отказаться от засыпания при работающих телевизорах и лампах, а также рекомендуют использовать светонепроницаемые шторы.

Ранее аллерголог-иммунолог Елена Насанкаева заявила о распространении сердечно-сосудистых заболеваний среди жителей крупных городов. Специалист связала данную тенденцию с повышенными психологическими нагрузками, хроническим недосыпанием и нерегулярным питанием.

Кроме того, врач-терапевт Клара Сычугова заявила, что малоподвижный образ жизни стимулирует формирование тяжелых хронических патологий и увеличивает вероятность ранней смертности. Специалист отметила, что ситуация осложняется тем, что систематические физические нагрузки не способны полностью компенсировать негативные последствия продолжительного сидячего положения.