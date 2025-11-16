Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 13:26

Россиянам назвали неочевидную причину сердечного приступа

SHOT: сон при свете повышает риски сердечного приступа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сон при искусственном или естественном освещении вдвое увеличивает риск сердечного приступа, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на медиков. Новые исследования показали, что ночной отдых в освещенном помещении наносит значительный ущерб сердечно-сосудистой системе, повышая вероятность сердечной недостаточности на 56% и сердечного приступа на 47%.

Свет в ночное время подавляет выработку мелатонина — гормона сна, одновременно повышая уровень кортизола, что ведет к артериальной гипертензии и воспалительным процессам в сосудах. Врачи настоятельно советуют отказаться от засыпания при работающих телевизорах и лампах, а также рекомендуют использовать светонепроницаемые шторы.

Ранее аллерголог-иммунолог Елена Насанкаева заявила о распространении сердечно-сосудистых заболеваний среди жителей крупных городов. Специалист связала данную тенденцию с повышенными психологическими нагрузками, хроническим недосыпанием и нерегулярным питанием.

Кроме того, врач-терапевт Клара Сычугова заявила, что малоподвижный образ жизни стимулирует формирование тяжелых хронических патологий и увеличивает вероятность ранней смертности. Специалист отметила, что ситуация осложняется тем, что систематические физические нагрузки не способны полностью компенсировать негативные последствия продолжительного сидячего положения.

свет
сон
сердечно-сосудистые заболевания
медики
