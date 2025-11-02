Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 17:22

Россиян предупредили, чем опасно проживание в мегаполисе

Иммунолог Насанкаева: жизнь в мегаполисе негативно влияет на сердце и сосуды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заболевания сердца и сосудов становятся спутниками жителей мегаполиса, заявила аллерголог-иммунолог Елена Насанкаева. По ее словам, которые передает Lenta.ru, к этому приводят высокий уровень стресса, нехватка сна и питание на ходу.

Если ложиться спать поздно и спать меньше семи часов в сутки, нарушается процесс восстановления сердца, страдает сосудистый тонус, чаще возникают скачки давления. Люди, живущие в таком ритме, подвержены хронической усталости, что дополнительно увеличивает нагрузку на сердце, — предупредила она.

Врач пояснила, что при постоянном напряжении в организме увеличивается уровень гормонов стресса — адреналина и кортизола. Это вызывает учащение сердцебиения, повышение давления и сужение сосудов. Если такое состояние сохраняется длительное время — месяцы или годы, оно ускоряет износ сердечно-сосудистой системы и увеличивает риск развития гипертонии, аритмии, ишемической болезни сердца и инфаркта.

Ранее психоаналитик Дана Янсон заявила, что стресс изнашивает организм и провоцирует заболевания. Гормоны стресса, кортизол и адреналин, заставляют сердце биться чаще, повышают давление и напрягают мышцы.

