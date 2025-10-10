Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 12:35

Россиян предупредили о влиянии стресса на организм

Психоаналитик Янсон: стресс изнашивает организм и провоцирует заболевания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стресс изнашивает организм и провоцирует заболевания, заявила MIR24.TV психоаналитик Дана Янсон. Гормоны стресса, кортизол и адреналин, заставляют сердце биться чаще, повышают давление и напрягают мышцы.

В своей практике ежедневно вижу, как напряжение современного мира буквально «прорастает» в нашу жизнь, проявляясь в телесных недомоганиях, внезапных приступах паники и сложных отношениях в коллективе. Если стрессовое состояние длится долго, оно буквально изнашивает организм и может провоцировать или усугублять реальные заболевания, — заявила она.

Отмечается, что со стороны сердечно-сосудистой системы стресс проявляется в виде гипертонии и аритмии. Со стороны ЖКТ — гастритом и синдромом раздраженного кишечника. Эндокринная система страдает из-за сбоев в работе щитовидной железы и повышенного риска диабета. Кожа реагирует экземой и псориазом. Кроме того, ослабевает иммунитет, что приводит к частым простудам и инфекциям.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что необходимо отказаться от алкоголя и табака, чтобы предотвратить сезонную депрессию. Она посоветовала уделять внимание качеству сна, питанию и регулярно проводить время на свежем воздухе.

психологи
здоровье
стрессы
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи раскрыли состояние выброшенной отцом из окна девочки
Суд вынес вердикт по делу об избиении школьницы в туалете
Выбросивший трехлетнюю дочь из окна мужчина корчил рожи перед судьей
Санкции США вынудили Венгрию искать другую страну для импорта нефти
Рубль упадет до 100? Курс сегодня, 10 октября, что с долларом, евро и юанем
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.