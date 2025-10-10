Россиян предупредили о влиянии стресса на организм

Стресс изнашивает организм и провоцирует заболевания, заявила MIR24.TV психоаналитик Дана Янсон. Гормоны стресса, кортизол и адреналин, заставляют сердце биться чаще, повышают давление и напрягают мышцы.

В своей практике ежедневно вижу, как напряжение современного мира буквально «прорастает» в нашу жизнь, проявляясь в телесных недомоганиях, внезапных приступах паники и сложных отношениях в коллективе. Если стрессовое состояние длится долго, оно буквально изнашивает организм и может провоцировать или усугублять реальные заболевания, — заявила она.

Отмечается, что со стороны сердечно-сосудистой системы стресс проявляется в виде гипертонии и аритмии. Со стороны ЖКТ — гастритом и синдромом раздраженного кишечника. Эндокринная система страдает из-за сбоев в работе щитовидной железы и повышенного риска диабета. Кожа реагирует экземой и псориазом. Кроме того, ослабевает иммунитет, что приводит к частым простудам и инфекциям.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что необходимо отказаться от алкоголя и табака, чтобы предотвратить сезонную депрессию. Она посоветовала уделять внимание качеству сна, питанию и регулярно проводить время на свежем воздухе.