Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 17:30

Жителей мегаполисов предупредили о серьезных проблемах со здоровьем

Кардиолог Кокин: жизнь в мегаполисах повышает риск инфаркта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жизнь в мегаполисе значительно повышает риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, рассказал Lenta.ru врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин. Он подчеркнул, что напряжение на работе, пробки и дедлайны негативно влияют на здоровье.

Постоянное напряжение на работе, пробки, дедлайны, переработки — все это активизирует симпатическую нервную систему и выброс гормонов стресса: адреналина и кортизола. Из-за этого развиваются гипертония, тахикардия, повышается уровень сахара и холестерина в крови, что в перспективе повышает риск инфаркта и инсульта,пояснил специалист.

По словам Кокина, жители крупных городов чаще сталкиваются с нездоровым питанием и недостатком физической активности. Это приводит к снижению выносливости сердечно-сосудистой системы, набору лишнего веса, развитию инсулинорезистентности и росту уровня «плохого» холестерина, добавил он.

Еще одним негативным фактором является плохая экология, предупредил врач. Выхлопные газы и промышленные выбросы попадают в легкие, а затем в кровь, провоцируя хроническое воспаление сосудов, ускоряя развитие атеросклероза и повышая риск тромбообразования.

Ранее кардиолог Юрий Конев заявил, что нерациональное питание, в том числе злоупотребление фастфудом, провоцирует у молодых людей развитие гипертонии. Ситуацию также усугубляют малоподвижный образ жизни и проблемы со сном, подчеркнул он.

здоровье
мегаполисы
врачи
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клубнично-яблочная симфония: повидло, которое украдет ваше сердце
В Швеции раскрыли, что ждет Евросоюз при отказе от условий России и США
«Разговор был откровенным»: Путин раскрыл детали встречи с Трампом в США
В Европе заговорили о решающей фазе в игре за будущее Украины
Путин поделился впечатлениями от саммита с Трампом на Аляске
Путин заявил, что Россия хочет как можно скорее прекратить бои на Украине
Обычные вяленые томаты покажутся пресными: готовлю со сливой по-японски
После возвращения из США Путин рассказал все элитам
Священник раскрыл значение икон, которые Путин подарил на Аляске
SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в КНДР
На Западе заявили о вере в Трампа в одно намерение Путина
В США раскрыли, какой план Путина по Украине поддержал Трамп на Аляске
Семьям погибших на заводе в Рязанской области выплатят по 1,5 млн рублей
Диетолог раскрыла, как узнать о проблемах со здоровьем по налету на языке
Сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину и поплатились за это
Микроавтобус перевернулся на петербургской дамбе и создал затор
На Курилах зафиксировали мощное землетрясение
Мужчина попытался сделать селфи с гремучей змеей и умер от укуса
Зеленского сравнили с проигравшим в казино игроком
Коц рассудил, кто может размещать военные силы на Украине
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.