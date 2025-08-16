Жителей мегаполисов предупредили о серьезных проблемах со здоровьем Кардиолог Кокин: жизнь в мегаполисах повышает риск инфаркта

Жизнь в мегаполисе значительно повышает риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, рассказал Lenta.ru врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин. Он подчеркнул, что напряжение на работе, пробки и дедлайны негативно влияют на здоровье.

Постоянное напряжение на работе, пробки, дедлайны, переработки — все это активизирует симпатическую нервную систему и выброс гормонов стресса: адреналина и кортизола. Из-за этого развиваются гипертония, тахикардия, повышается уровень сахара и холестерина в крови, что в перспективе повышает риск инфаркта и инсульта, — пояснил специалист.

По словам Кокина, жители крупных городов чаще сталкиваются с нездоровым питанием и недостатком физической активности. Это приводит к снижению выносливости сердечно-сосудистой системы, набору лишнего веса, развитию инсулинорезистентности и росту уровня «плохого» холестерина, добавил он.

Еще одним негативным фактором является плохая экология, предупредил врач. Выхлопные газы и промышленные выбросы попадают в легкие, а затем в кровь, провоцируя хроническое воспаление сосудов, ускоряя развитие атеросклероза и повышая риск тромбообразования.

Ранее кардиолог Юрий Конев заявил, что нерациональное питание, в том числе злоупотребление фастфудом, провоцирует у молодых людей развитие гипертонии. Ситуацию также усугубляют малоподвижный образ жизни и проблемы со сном, подчеркнул он.