Кардиолог объяснил, почему молодежь все чаще заболевает гипертонией Кардиолог Конев заявил, что фастфуд провоцирует у молодежи развитие гипертонии

Нерациональное питание, в том числе злоупотребление фастфудом, провоцирует у молодых людей развитие гипертонии, заявил Pravda.Ru кардиолог Юрий Конев. Ситуацию также усугубляют малоподвижный образ жизни и проблемы со сном.

Отсутствие достаточной физической нагрузки приводит к постепенным изменениям в системном кровотоке, объяснил Конев. Фастфуд хоть и удобен в условиях быстрого темпа жизни, но при этом не сбалансирован по углеводам, белкам и жирам. Это и запускает патологический процесс в организме, предупредил врач.

Он добавил, что сон в темное время суток необходим любому человеку, вне зависимости от возраста. Молодые же люди, по словам врача, зачастую ложатся спать только под утро.

Ранее невролог Джанаина Азеведу Сантос Пачеко заявила, что сон менее семи часов в сутки увеличивает риск развития сразу восьми заболеваний. Недостаток сна может привести к инфаркту, инсульту, гипертонии, ожирению, деменции, сахарному диабету, депрессии и тревожному расстройству.