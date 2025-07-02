Психолог раскрыла опасность гнетущего одиночества Психолог Кольцова заявила, что одиночество в городах может привести к депрессии

Чувство одиночества в современном мире может стать серьезной проблемой, особенно в мегаполисах, где люди более разобщены, рассказала «Москве 24» психолог Екатерина Кольцова. По ее словам, гнетущее одиночество опасно для психического и физического здоровья и может привести к депрессии.

Человек теряет эмоциональный контакт с другими людьми, возникает чувство, что он один в этом мире. Как следствие, появляется ощущение, что будущего просто нет или оно бессмысленно, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что жители крупных городов часто уделяют больше времени карьере и зарабатыванию денег, оставляя при этом мало места для личного общения. Этому также способствуют большие расстояния.

Такие условия затрудняют выбор партнера и поддержание любых отношений — как романтических, так и дружеских, и родственных, добавила Кольцова. Важно отличать гнетущее одиночество от сознательной социальной изоляции, которая не несет вреда.

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