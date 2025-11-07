Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:09

В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России

Мурашко: смертность от онкозаболеваний в России снизилась почти на 10%

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внедрение инновационных технологий в медицину позволило значительно снизить уровень смертности в стране, заявил на встрече министров здравоохранения стран «Группы двадцати» глава Минздрава России Михаил Мурашко. С 2019 года показатели по онкозаболеваниям упали почти на 10%, а по сердечно-сосудистым болезням — на 30%, сообщает ТАСС.

Критическое значение играет внедрение инноваций. Мы создаем специальные условия регулирования, позволяющие ускорить их внедрение в практическую медицину. Это дает результат: младенческая смертность является самой низкой среди государств с большой территорией, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 30%, онкологических — почти на 10%, — сказал Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что одним из ключевых направлений остается обеспечение граждан необходимыми лекарственными препаратами. Он отметил, что в этой сфере важно наладить международное сотрудничество для упрощения процедур допуска как дженериков, так и инновационных средств. Кроме того, по словам министра, ежегодно бесплатные обследования проходят более 80% населения страны.

Ранее Мурашко заявил, что в России почти на 34% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Он пояснил, что показатель достиг исторического минимума и сохраняется на этом уровне уже два года.

онкология
рак
сердечно-сосудистые заболевания
Михаил Мурашко
Минздрав
