В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России

Внедрение инновационных технологий в медицину позволило значительно снизить уровень смертности в стране, заявил на встрече министров здравоохранения стран «Группы двадцати» глава Минздрава России Михаил Мурашко. С 2019 года показатели по онкозаболеваниям упали почти на 10%, а по сердечно-сосудистым болезням — на 30%, сообщает ТАСС.

Критическое значение играет внедрение инноваций. Мы создаем специальные условия регулирования, позволяющие ускорить их внедрение в практическую медицину. Это дает результат: младенческая смертность является самой низкой среди государств с большой территорией, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 30%, онкологических — почти на 10%, — сказал Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что одним из ключевых направлений остается обеспечение граждан необходимыми лекарственными препаратами. Он отметил, что в этой сфере важно наладить международное сотрудничество для упрощения процедур допуска как дженериков, так и инновационных средств. Кроме того, по словам министра, ежегодно бесплатные обследования проходят более 80% населения страны.

Ранее Мурашко заявил, что в России почти на 34% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Он пояснил, что показатель достиг исторического минимума и сохраняется на этом уровне уже два года.