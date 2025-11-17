Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 03:18

Два российских города лишились электроэнергии

В Донецке и Горловке пропало электроснабжение

Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В центре Донецка пропало электроснабжение и зафиксированы проблемы с мобильным интернетом, пишет РБК. По данным издания, электричество пропало примерно в 23:45 мск. Света лишились также жители Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Город обесточен. Прогнозов нет, написал он в Telegram-канале.

Telegram-канал «Блокнот Донецк» утверждает, что частичные отключения в Макеевке, Ясиноватой и Енакиево стали результатом атаки ВСУ на подстанцию Чайкино. По данным канала, электроснабжение не полностью восстановлено в Горловке.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО в ночь на 16 ноября сбили 57 украинских беспилотников в небе над Россией. Согласно данным Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись семь регионов страны. 23 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Самарской области, 17 — над территорией Волгоградской области, по пять — над территорией Саратовской и Ростовской областей.

Позже стало известно, что система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила беспилотники чешского производства, оснащенные 50-килограммовыми боевыми частями. Целью дронов являлась Старобешевская ТЭС в поселке Новый Свет.

Донецк
Горловка
ВСУ
энергоснабжение
