16 ноября 2025 в 18:37

Просто творог, манка и немного времени — эта запеканка стала моим спасением, когда нет времени на готовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта творожная запеканка с маком — тот самый вкус, который знаком нам с детства. Нежная, воздушная текстура в сочетании с ароматными маковыми зернышками создает неповторимую гармонию. Такой завтрак или десерт понравится абсолютно всем — от малышей до взрослых, ценящих традиционные рецепты.

Секрет идеальной запеканки прост: три яйца взбиваю со щепоткой соли и сахаром до легкой пены. Добавляю 800–900 граммов творога, 300 граммов сметаны и семь столовых ложек манки с ванилином. Тщательно взбиваю все блендером до однородной кремообразной консистенции — это гарантирует отсутствие комочков. Аккуратно вмешиваю предварительно замоченный мак. Выкладываю массу в смазанную форму и выпекаю при 165 °C около 25 минут до золотистого цвета. Даю запеканке немного остыть в форме — тогда она сохранит свою нежную структуру при нарезке.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
выпечка
запеканки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
