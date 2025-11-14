Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 15:03

Никаких скучных запеканок и оливье. Слоеный торт «Три мяса» — необычная закуска на новогодний стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт-закуска — настоящее спасение, когда нужно накормить большую компанию чем-то действительно впечатляющим. Сочетание трех видов мяса создает невероятно насыщенный вкус, а слоеная структура делает каждую порцию маленьким кулинарным открытием. Такой торт станет главным украшением праздничного стола — его эффектный вид и богатый вкус никого не оставят равнодушным. Это блюдо доказывает, что настоящая мужская кухня может быть изысканной.

Вам понадобится: по 200 г каждого мяса — куриной грудки, говядины и свинины, 3 картофелины, 2 моркови, 2 луковицы, 4 яйца, 200 г майонеза, 150 г сыра. Мясо отварите до готовности и нарежьте мелким кубиком. Овощи и яйца отварите, натрите на терке. Формируйте торт слоями: картофель, курица, лук, морковь, говядина, яйца, свинина. Каждый слой смазывайте майонезом. Верхний слой из сыра. Уберите в холодильник на 6-8 часов для пропитки.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Самый нежный ягодный крем! Малиновый крем-чиз — готовим быстро и вкусно
Семья и жизнь
Самый нежный ягодный крем! Малиновый крем-чиз — готовим быстро и вкусно
Приготовил тот самый торт «Птичье молоко» и забыл про покупные десерты — этот рецепт стал моим фаворитом
Общество
Приготовил тот самый торт «Птичье молоко» и забыл про покупные десерты — этот рецепт стал моим фаворитом
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Салат на Новый год «Рыбка» — слоеный и очень простой: фишка — в маринованном лучке
Общество
Салат на Новый год «Рыбка» — слоеный и очень простой: фишка — в маринованном лучке
И горячее, и суп в одном казане! Каварма по-болгарски. Вкусное нежное мясо в особом маринаде
Общество
И горячее, и суп в одном казане! Каварма по-болгарски. Вкусное нежное мясо в особом маринаде
торты
закуски
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России подтвердил готовность ко второму саммиту с США
Врач объяснила, с чем связан рост числа детей с нарушениями слуха
Россияне начали повально жаловаться на «охлаждение» сим-карт
С двух «дочек» ЛУКОЙЛа сняли санкции в одной стране
В Верховном суде произошла громкая отставка
В Госдуме подготовили проект о запрете авторизации через зарубежные сервисы
«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США
«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ
Подросток согласился устроить теракт за деньги
Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными
Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Российским туристам рассказали о новой напасти, прогнозируемой на 2026 год
«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября
«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями
В РСТ назвали причину подорожания египетской визы для россиян
Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье
В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт
Терапевт назвал количество заболевших пневмонией
В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка
Измена или кризис пяти лет? Почему Богатырев подал на развод с Арнтгольц
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.