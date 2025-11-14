Никаких скучных запеканок и оливье. Слоеный торт «Три мяса» — необычная закуска на новогодний стол

Этот торт-закуска — настоящее спасение, когда нужно накормить большую компанию чем-то действительно впечатляющим. Сочетание трех видов мяса создает невероятно насыщенный вкус, а слоеная структура делает каждую порцию маленьким кулинарным открытием. Такой торт станет главным украшением праздничного стола — его эффектный вид и богатый вкус никого не оставят равнодушным. Это блюдо доказывает, что настоящая мужская кухня может быть изысканной.

Вам понадобится: по 200 г каждого мяса — куриной грудки, говядины и свинины, 3 картофелины, 2 моркови, 2 луковицы, 4 яйца, 200 г майонеза, 150 г сыра. Мясо отварите до готовности и нарежьте мелким кубиком. Овощи и яйца отварите, натрите на терке. Формируйте торт слоями: картофель, курица, лук, морковь, говядина, яйца, свинина. Каждый слой смазывайте майонезом. Верхний слой из сыра. Уберите в холодильник на 6-8 часов для пропитки.

