Цветок для тех, у кого ничего не растет: рассыпьте семена в ноябре — будет цвести все лето

Если у вас на участке бедная почва, где не хотят расти другие цветы, посейте в ноябре львиный зев! Это цветок для тех, у кого ничего не растет. Он обладает феноменальной жизнестойкостью и способен прорасти даже в самых неблагоприятных условиях.

Его семена не боятся морозов и прекрасно проходят стратификацию в промерзшей земле. В ноябре, когда установится холодная погода, просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной почвы и слегка присыпьте землей. Весной вы увидите дружные всходы, которые быстро превратятся в крепкие кустики с яркими соцветиями-свечками.

Львиный зев будет цвести все лето до самых заморозков, радуя разнообразием оттенков — от нежных пастельных до насыщенных бордовых и желтых тонов. Он не требует особого ухода, устойчив к засухе и болезням, а его цветы прекрасно стоят в срезке. Это идеальный выбор для тех, кто хочет без труда создать красочную клумбу на самой неплодородной почве.

