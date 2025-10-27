Солнечный ковер с сотнями цветков, который стелется сам: чудо-растение для сказочного сада

Лимнантес — удивительный однолетник, который покоряет своей нежностью и невероятной выносливостью. Его главное преимущество — способность образовывать сплошные золотисто-белые ковры высотой 15 см, усыпанные сотнями ароматных цветков.

Этот цветок уникален своей засухоустойчивостью — он прекрасно растет на самых бедных песчаных почвах и не требует частого полива. Лимнантес обильно цветет с июня до сентября, наполняя сад тонким медовым ароматом и образуя солнечный ковер, который стелется сам.

Благодаря самосеву достаточно посадить его один раз, и он будет ежегодно возобновляться, создавая все новые живописные композиции. Идеален для обрамления дорожек, посадки в рокариях и контейнерах. Лимнантес — это чудо-растение для создания сказочного сада без особых хлопот!

