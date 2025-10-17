Сеешь в октябре-ноябре — получаешь клумбу с пушистыми цветами с июня до заморозков

Скабиоза — настоящая находка для садовода, обладающая множеством преимуществ. Этот изящный цветок с пушистыми головчатыми соцветиями невероятно долго цветет с июня до самых заморозков.

Растение отличается засухоустойчивостью, морозостойкостью и способно расти на одном месте без пересадки несколько лет. Для успешной подзимней посадки в октябре-ноябре выберите солнечный участок с водопроницаемой почвой, рассыпьте семена по поверхности и слегка присыпьте землей. Весной всходы прореживают, оставляя между растениями 20–25 см.

Скабиоза поражает разнообразием оттенков — от нежно-голубых и сиреневых до насыщенных бордовых тонов. Этот неприхотливый многолетник станет жемчужиной вашего сада, требуя минимального ухода и даря максимум красоты. Все просто: сеешь в октябре-ноябре — получаешь клумбу с пушистыми цветами с июня до заморозков.

