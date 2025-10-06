Цветок-водопад для кашпо, балконов и сада: цветет с мая до заморозков

Бакопа — это уникальное ампельное растение, которое создает эффект непрерывно цветущего водопада из мелких нежных цветков, покрывающих длинные побеги.

Главные преимущества бакопы: невероятно продолжительное цветение с мая до самых заморозков, устойчивость к дождям и ветру, способность быстро восстанавливать декоративность после непогоды. Ее гибкие стебли длиной до 60–100 см усыпаны мелкими пятилепестковыми цветами белого, голубого, розового или сиреневого оттенков, создавая впечатление кружевного покрывала.

Этот цветок-водопад идеален для подвесных кашпо, балконных ящиков и сада. Он предпочитает солнечные места, но мирится с полутенью, требует регулярного полива и ежемесячных подкормок для цветущих растений. Это растение редко болеет, привлекает в сад пчел и бабочек, а ее нежный аромат усиливается после дождя.

