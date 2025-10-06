Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 октября 2025 в 23:08

Цветок-водопад для кашпо, балконов и сада: цветет с мая до заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бакопа — это уникальное ампельное растение, которое создает эффект непрерывно цветущего водопада из мелких нежных цветков, покрывающих длинные побеги.

Главные преимущества бакопы: невероятно продолжительное цветение с мая до самых заморозков, устойчивость к дождям и ветру, способность быстро восстанавливать декоративность после непогоды. Ее гибкие стебли длиной до 60–100 см усыпаны мелкими пятилепестковыми цветами белого, голубого, розового или сиреневого оттенков, создавая впечатление кружевного покрывала.

Этот цветок-водопад идеален для подвесных кашпо, балконных ящиков и сада. Он предпочитает солнечные места, но мирится с полутенью, требует регулярного полива и ежемесячных подкормок для цветущих растений. Это растение редко болеет, привлекает в сад пчел и бабочек, а ее нежный аромат усиливается после дождя.

Ранее был назван цветок, который не боится холодов и дождей: посадите осенью — будет цвести с июля до заморозков.

Читайте также
Не нужно ни рассады, ни теплиц. Посейте в октябре и ждите шикарных цветов! Многолетник-нежность
Общество
Не нужно ни рассады, ни теплиц. Посейте в октябре и ждите шикарных цветов! Многолетник-нежность
Экс-жена Паши Техника отчитала его друзей за дешевые цветы на могиле
Шоу-бизнес
Экс-жена Паши Техника отчитала его друзей за дешевые цветы на могиле
Нежные колокольчики и волшебный аромат: этот цветок превратит дачу в парфюмерный салон
Общество
Нежные колокольчики и волшебный аромат: этот цветок превратит дачу в парфюмерный салон
Этот цветок переживет апокалипсис: не боится шквалистого ветра и ледяного дождя
Общество
Этот цветок переживет апокалипсис: не боится шквалистого ветра и ледяного дождя
Растет в тени, не боится ветра и дождей: неприхотливый двулетник с пышным цветением
Общество
Растет в тени, не боится ветра и дождей: неприхотливый двулетник с пышным цветением
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Лента» оборвала сотрудничество с производителем известных чистящих средств
Фаза Луны сегодня, 7 октября: общаемся, знакомимся, ведем переговоры
Приметы 7 октября: Фекла Запрядальница — день огня
Трамп сообщил о решении по ракетам Tomahawk для ВСУ
«Пахал, как раб на галерах»: правила жизни Владимира Путина
Пожар в электровозе стал причиной задержки поездов под Вологдой
Названо число сбитых над Россией за два часа БПЛА
Харьков погрузился во тьму после череды мощных взрывов
Победитель Игр стран СНГ рассказал, легко ли было взять золото
ВСУ атаковали Белгород ракетами
«Без права на ошибку»: Миронов рассказал о работе с Путиным в 90-х
Еще один НДС: какие товары хотят им обложить, размер ставки, сроки введения
Лукашенко остановил рост цен в Белоруссии
На Украине запустили секретную сеть аккумуляторов для электросетей
Пожилой мужчина пострадал от удара ВСУ в ДНР
Проще приготовить, чем выговорить: рецепт шотландского рамбледетампса
Стало известно, кто возглавит рабочую группу по защите семей в России
Кобахидзе раскрыл, на что была готова Зурабишвили при успехе штурма
ЕС готовит санкционный удар по цифровому активу России
Слуцкий рассказал, каким редким качеством обладает Путин
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.