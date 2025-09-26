Этот цветок не боится холодов и дождей: посадите осенью — будет цвести с июля до заморозков

Этот цветок не боится холодов и дождей: посадите осенью — будет цвести с июля до заморозков

Этот цветок не боится холодов и дождей, устойчив к болезням и способен расти на любой почве. Посадите осенью — будет цвести с июля до заморозков.

Астры — чемпионы осеннего сада. Их преимущества: морозостойкость, разнообразие форм и оттенков от белоснежных до фиолетовых. Эти цветы идеальны для срезки, создания бордюров и «ленивых» садов — посадил однажды и годами наслаждаешься яркими красками осени.

Посадка осенью (сентябрь — октябрь) максимально проста: соберите созревшие семена из отцветших корзинок и разбросайте по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем компоста и прижмите ветками для снегозадержания. Весной астры взойдут дружными всходами, а к лету превратятся в крепкие кусты, не требующие подкормок и полива.

Ранее был назван цветок, который из семечка вырастает в роскошный куст: сажайте под зиму — уже в июле вырастут цветы.