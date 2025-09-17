Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 05:32

Из семечка в роскошный куст: сажайте под зиму — уже в июле вырастут цветы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дельфиниум — многолетник, который при подзимнем посеве (октябрь — ноябрь) из семечка вырастает в роскошный куст высотой до 1.5 метра с гигантскими свечами соцветий синих, фиолетовых, белых или розовых оттенков.

Дельфиниум морозостойкий, устойчив к засухе, способен расти на любых почвах и обладает феноменальной скорость роста. Сажайте под зиму — уже в июле вырастут цветы. Посев элементарен: разбросайте семена по поверхности грунта перед первым снегом, слегка присыпьте песком — естественная стратификация гарантирует дружные всходы весной.

Дельфиниум не требует подкормок, полива (кроме экстремальной жары) и цветет с июня по август, привлекая в сад бабочек и шмелей. Это идеальный выбор для заднего плана клумб, живой изгороди или солитерной посадки.

Ранее стало известно, какой многолетник при осеннем посеве семенами гарантированно взойдет весной и зацветет уже в первый год без возни с рассадой и сложного ухода.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.