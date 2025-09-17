Из семечка в роскошный куст: сажайте под зиму — уже в июле вырастут цветы

Дельфиниум — многолетник, который при подзимнем посеве (октябрь — ноябрь) из семечка вырастает в роскошный куст высотой до 1.5 метра с гигантскими свечами соцветий синих, фиолетовых, белых или розовых оттенков.

Дельфиниум морозостойкий, устойчив к засухе, способен расти на любых почвах и обладает феноменальной скорость роста. Сажайте под зиму — уже в июле вырастут цветы. Посев элементарен: разбросайте семена по поверхности грунта перед первым снегом, слегка присыпьте песком — естественная стратификация гарантирует дружные всходы весной.

Дельфиниум не требует подкормок, полива (кроме экстремальной жары) и цветет с июня по август, привлекая в сад бабочек и шмелей. Это идеальный выбор для заднего плана клумб, живой изгороди или солитерной посадки.

