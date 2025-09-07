Без возни с рассадой и сложного ухода: цветок, который растет сам из семян

Эхинацея пурпурная — идеальный многолетник, который при осеннем посеве семенами гарантированно взойдет весной и зацветет уже в первый год. Без возни с рассадой и сложного ухода.

В октябре — ноябре разбросайте семена по поверхности подготовленной грядки, слегка присыпьте землей (буквально 0,5 см) и оставьте до весны — стратификация холодом сделает свое дело. Этот цветок растет сам из семян, не боится морозов, устойчив к засухе.

С июня по сентябрь эхинацея будет радовать вас крупными розово-пурпурными цветами с медовым ароматом, привлекающим пчел и бабочек. Растение не требует подкормок, прополки (подавляет сорняки) и омоложения до 5 лет. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет яркую клумбу без рассадной возни, пикировки и сложного ухода.

