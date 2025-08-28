Этот цветок заменит удобрения: сажайте осенью и забудьте о бедной почве

Если вы хотите улучшить почву на даче, посадите осенью этот цветок, он не только украсит участок яркими синими, розовыми или белыми соцветиями, но и заменит удобрения — обогатит грунт азотом.

Люпин глубоко рыхлит почву своими мощными корнями, предотвращает ее истощение и подавляет рост сорняков. Для посадки выберите солнечное место с кислой или слабокислой почвой, посейте семена в конце августа — начале сентября на глубину 2–3 см, и уже следующей весной растение начнет работать как натуральный сидерат.

Люпин неприхотлив, морозостоек (выдерживает до −30 °C) и после цветения его зеленую массу можно заделать в почву как удобрение, что сделает ее еще более плодородной для других культур. Сажайте в сентябре и забудьте о бедной почве.

Ранее был назван цветок, который опустошает почву и снижает урожайность сада в два раза.