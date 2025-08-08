Этот цветок-убийца опустошает почву и снижает урожайность сада в два раза

Этот цветок-убийца опустошает почву и снижает урожайность сада в два раза

Этот цветок-убийца опустошает почву. Всего за год одно растение разрастается в куртину диаметром 5–6 метров, снижая урожайность посаженных в саду культур в два раза.

Горчак ползучий (розовый) — опасный многолетний сорняк, который буквально высасывает жизнь из почвы и культурных растений! Этот агрессивный цветок с розовыми соцветиями обладает мощной корневой системой: вертикальный корень уходит на глубину более 10 метров, а горизонтальные корни образуют густую сеть, лишая соседние растения воды и питательных веществ.

Семена горчака сохраняют всхожесть 3–5 лет, а его корневища практически невозможно полностью удалить механически. Этот сорняк устойчив к засухе, быстро распространяется через плохо очищенные семена, сено или навоз, превращая плодородные участки в бесплодные зоны.

Ранее был назван многолетник, который будет цвести на даче до самого Нового года. Он способен выдерживать заморозки и продолжать цветение даже после первых снегопадов.