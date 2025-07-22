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22 июля 2025 в 06:31

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете многолетник, который будет цвести на даче до самого Нового года, обратите внимание на хризантему корейскую — этот морозостойкий сорт способен выдерживать заморозки и продолжать цветение даже после первых снегопадов.

Ее яркие соцветия — желтые, оранжевые, бордовые или белые — создают акценты в унылом пейзаже даже в декабре. Хризантема не боится мороза и снега, предпочитает места с хорошо дренированной почвой, требует минимального ухода: достаточно удалять увядшие цветки и подкармливать калийно-фосфорными удобрениями в августе для усиления цветения.

Для продления декоративности можно укрыть кусты агроволокном при сильных морозах — тогда последние цветы продержатся до начала зимы!

Ранее стало известно чем подкормить гладиолусы, чтобы цветы не мельчали.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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