Гладиолусы зацветут пуще прежнего: чем кормить, чтобы цветы не мельчали

Ваши гладиолусы зацветут пуще прежнего! Рассказываем, чем кормить, чтобы цветы не мельчали. Эти меры обеспечат не только крупные бутоны, но и здоровые луковицы для следующего сезона.

Чтобы гладиолусы не мельчали, важно соблюдать поэтапную схему подкормок. При появлении шестого листа добавьте комплексную подкормку: смешайте 30 г мочевины, 30 г сульфата калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды — это обеспечит мощные цветоносы. В фазе бутонизации (перед цветением) используйте калийно-фосфорные удобрения: 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды — это предотвратит измельчание цветков и укрепит луковицы.

Во время цветения исключите азот. Для устойчивого роста раз в две недели опрыскивайте листья раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды) — это улучшит усвоение питательных веществ. После цветения подкормите гладиолусы вытяжкой суперфосфата (15 г) и сульфатом калия (30 г на 10 л воды) для созревания луковиц. Не забывайте про обильный полив после каждой подкормки — без влаги питание не усвоится!

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