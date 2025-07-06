Цветы, которые тля ненавидит больше всего: посадите и забудьте о вредителях

Цветы, которые тля ненавидит больше всего: посадите и забудьте о вредителях

Многолетние растения с резкими ароматами эффективно отпугивают тлю, защищая сад без химии. Представляем полный список цветов, которые тля ненавидит больше всего. Посадите их и забудьте о вредителях.

Бархатцы выделяют тиофен, который тля не переносит, их можно сажать у грядок и под деревьями. Лаванда не только украшает участок, но и отпугивает тлю и муравьев, которые ее разносят. Мята и мелисса с сильным запахом сбивают тлю с толку, мешая ей находить растения-жертвы.

Пижма спасает не только от тли, но и от колорадского жука, ее сажают по периметру огорода. Календула (ноготки) выделяет вещества, подавляющие тлю и почвенных нематод, ее высаживают рядом с томатами и картофелем. Полынь горькая отпугивает тлю, но требует осторожности из-за аллелопатии.

Шалфей привлекает насекомых-хищников, поедающих тлю, создавая природный баланс. Эти многолетники не только защищают огород, но и создают красивые композиции, работая как натуральные репелленты круглый год!

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