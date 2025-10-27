В ФРГ вступились за три «дочки» «Роснефти» Bild: ФРГ просит США вывести из-под антироссийских санкций три НПЗ «Роснефти»

Правительство Германии просит администрацию США вывести из-под новых американских санкций дочерние компании «Роснефти», которые находятся под внешним управлением ФРГ, сообщила газета Bild. Ограничения могут негативно повлиять на три нефтеперерабатывающих завода — PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.

Правительство ФРГ старается добиться исключения для Шведта, как это удалось недавно при введении британских санкций. Это необходимо сделать срочно, поскольку от Шведта зависит снабжение горючим многих заправок на востоке Германии и аэропорта BER, — заявил изданию один из чиновников.

Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ 23 октября. Ограничения коснулись 34 дочерних структур нефтедобывающих компаний РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции Вашингтона являются недружественным актом. По его словам, такой шаг не укрепляет отношения двух стран, хотя сами новые рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии государства.