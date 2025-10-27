Бизнес-психолог ответил, в чем смысл работы для зумеров

Бизнес-психолог ответил, в чем смысл работы для зумеров Бизнес-психолог Бережной: зумерам важно осознать цель своей деятельности

Мотивационная валюта зумеров — смысл, рассказал 360.ru бизнес-психолог Данил Бережной. Он уточнил, что новому поколению важно осознавать смысл своей деятельности.

Далеко не все работодатели готовы к столь кардинальным переменам. Внедрение смыслов требует фундаментальной перестройки корпоративной культуры и управления, — рассказал Бережной.

Психолог отметил, что некоторым компаниям может понадобиться от трех до пяти лет для адаптации систем. По его словам, сейчас ряд компаний все еще настроены предоставлять только материальную или иерархическую мотивацию.

Ранее финансист Кирилл Селезнев рассказал, что будущие пенсионеры из поколения зумеров получат выплаты, сопоставимые с нынешними пенсиями, либо немного выше. Его расчет основан на средней зарплате около 100 тысяч рублей и предполагаемом стаже 30–40 лет.