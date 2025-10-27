В России назвали размер будущей пенсии зумеров

Россияне, которые только начинают свою трудовую карьеру, могут рассчитывать на страховую пенсию в диапазоне от 25 тыс. до 40 тыс. рублей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его словам, его расчет основан на средней зарплате около 100 тыс. рублей и предполагаемом стаже 30–40 лет.

Будущие пенсионеры из поколения зумеров получат выплаты, сопоставимые с нынешними пенсиями, либо немного выше — за счет отсутствия «провальных» лет, не вошедших в стаж, как это часто было у старших поколений, — объяснил собеседник издания.

При этом Социальный фонд РФ уже несколько лет сталкивается с крупным дефицитом, уточнил финансист. Объем поступающих взносов составляет порядка 12 трлн рублей, в то время как расходы на выплаты превышают 17 трлн рублей. С учетом старения населения и снижения числа работающих граждан нагрузка на систему будет только расти, резюмировал Селезнев.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что тем россиянам, которые получают пенсии на карту, деньги за январь выплатят досрочно, в конце декабря. За счет длинных выходных (12 дней) авансированная сумма будет больше, чем в 2024 году, уточнил он.