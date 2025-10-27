Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 08:49

В России назвали размер будущей пенсии зумеров

Финансист Селезнев: пенсия зумеров составит от 25 до 40 тыс. рублей в месяц

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне, которые только начинают свою трудовую карьеру, могут рассчитывать на страховую пенсию в диапазоне от 25 тыс. до 40 тыс. рублей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его словам, его расчет основан на средней зарплате около 100 тыс. рублей и предполагаемом стаже 30–40 лет.

Будущие пенсионеры из поколения зумеров получат выплаты, сопоставимые с нынешними пенсиями, либо немного выше — за счет отсутствия «провальных» лет, не вошедших в стаж, как это часто было у старших поколений, — объяснил собеседник издания.

При этом Социальный фонд РФ уже несколько лет сталкивается с крупным дефицитом, уточнил финансист. Объем поступающих взносов составляет порядка 12 трлн рублей, в то время как расходы на выплаты превышают 17 трлн рублей. С учетом старения населения и снижения числа работающих граждан нагрузка на систему будет только расти, резюмировал Селезнев.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что тем россиянам, которые получают пенсии на карту, деньги за январь выплатят досрочно, в конце декабря. За счет длинных выходных (12 дней) авансированная сумма будет больше, чем в 2024 году, уточнил он.

Россия
пенсии
выплаты
зумеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать в российском регионе выгнала сына в мороз без обуви на улицу
«Шанс был»: спасение Наговициной допустили при одном условии
Скандал с горе-квартирой Долиной вышел на новый судебный уровень
Отважный боец ВС России вынес десятки раненых товарищей с линии фронта
Владельцы Tesla в России пожаловались на проблему с автомобилями
Готовлю паштет из куриной печени — нежнее не бывает
Появились кадры неудавшегося похищения Мостового в Петербурге
Путеводитель по Польше: топ-10 мест, которые стоит посетить
В США раскрыли, как далеко Трамп готов зайти ради мира с Россией
Стало известно, кто спас Мостового от похитителей
В России стало меньше новых брендов одежды
Водитель автобуса погиб при атаке дрона-камикадзе на Брянскую область
В Великобритании назвали ЕС крупнейшим покупателем СПГ из России
В России ожидают дефицит гречки, сахара и подсолнечного масла
ВСУ обвинили в попытке спровоцировать техногенную катастрофу под Белгородом
Стало известно, какие законы вступят в силу в ноябре 2025 года
Задержание неудавшихся похитителей футболиста Мостового попало на видео
В России назвали размер будущей пенсии зумеров
Стали известны масштабы колоссального провала ВСУ в Сумской области
Загадочный огненный след заметили в небе над Москвой
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.