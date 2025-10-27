Раскрыт размер средней социальной пенсии в России

Средний размер социальной пенсии в России достигает примерно 15,5 тыс. рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Эта выплата предназначена для граждан, которые не смогли накопить достаточный стаж или пенсионные баллы.

На сегодняшний день средняя величина колеблется в пределах 15,5 тысячи рублей, а ее вариации возможны с учетом региональных доплат, — сказал Гиринский.

Сумма не является фиксированной и может быть скорректирована в большую сторону за счет региональных надбавок, устанавливаемых местными властями, продолжил эксперт. Социальная пенсия служит основной мерой поддержки для незащищенных категорий граждан, хотя ее размер и условия назначения отличаются от стандартной страховой выплаты. Она выступает важной финансовой опорой для тех, кто по каким-либо причинам не был вовлечен в официальную трудовую деятельность.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 1 января 2026 года, индексация составит 7,6% и затронет всех получателей страховых пенсий по старости.