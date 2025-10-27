Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 05:02

Раскрыт размер средней социальной пенсии в России

Экономист Гиринский: средняя социальная пенсия в РФ составляет 15,5 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний размер социальной пенсии в России достигает примерно 15,5 тыс. рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Эта выплата предназначена для граждан, которые не смогли накопить достаточный стаж или пенсионные баллы.

На сегодняшний день средняя величина колеблется в пределах 15,5 тысячи рублей, а ее вариации возможны с учетом региональных доплат,сказал Гиринский.

Сумма не является фиксированной и может быть скорректирована в большую сторону за счет региональных надбавок, устанавливаемых местными властями, продолжил эксперт. Социальная пенсия служит основной мерой поддержки для незащищенных категорий граждан, хотя ее размер и условия назначения отличаются от стандартной страховой выплаты. Она выступает важной финансовой опорой для тех, кто по каким-либо причинам не был вовлечен в официальную трудовую деятельность.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 1 января 2026 года, индексация составит 7,6% и затронет всех получателей страховых пенсий по старости.

пенсии
Россия
выплаты
стаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог назвал главное препятствие в поиске работы после 40 лет
Раскрыт размер средней социальной пенсии в России
Юрист ответил, чем может обернуться выбрасывание просроченных таблеток
Смертельное ДТП с автокраном произошло на Камчатке
Налет десятков дронов на Москву 27 октября: последние новости, что известно
Слова о Путине и об Украине, анорексия, личная жизнь: где сейчас Чурикова
Россиянам рассказали, как правильно оборудовать дачную печь
Вертолет и истребитель ВМС США разбились в Тихом океане
Психолог описала план действий при панической атаке
Стало известно, ожидать ли в России резкого роста случаев гриппа и ОРВИ
Два аэропорта в Московской области прекратили работу
Названы главные ошибки россиян во время ремонта
Атака БПЛА на жилой дом в Донецке привела к жертвам
Назван способ борьбы с любителями оставлять хлам на лестничной клетке
Силы ПВО сбили десятки БПЛА, летевших в сторону Москвы
«Фиговый листок»: аналитик нашел объяснение санкциям против России
Граница с Россией стала новой достопримечательностью Финляндии
Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Яркая вспышка в небе обесточила часть города на Украине
Жизнь после развода, отношения с Кридом, эмиграция: где сейчас Нюша
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.