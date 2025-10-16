Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 05:46

Этот цветок можно сеять даже по первому снегу: в мае превратится в шикарный ковер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок можно сеять даже по первому снегу! Сажаешь в октябре — ноябре, а в мае он превращается в шикарный ковер из цветов. Его крошечные семена обладают удивительной морозостойкостью и не боятся осенних заморозков.

Алиссум идеален для подзимней посадки. Главное правило — сеять его нужно в уже подмерзшую почву, на которой может лежать первый снежок, чтобы семена не проросли преждевременно и не погибли от холода. Для этого с осени готовят грядку, делая бороздки, а в ноябре, когда столбик термометра стабильно показывает небольшие отрицательные значения, сухие семена высевают в подготовленные канавки и присыпают заранее заготовленной сухой землей.

Весной алиссум одним из первых дружно всходит, быстро наращивает зеленую массу и уже в мае покрывает клумбу сплошным душистым ковром из белых, розовых или фиолетовых соцветий, наполняя воздух медовым ароматом. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет без хлопот получить раннее и продолжительное цветение.

Ранее был назван цветок для балконов и клумб: сажаешь под зиму — летом вырастают пышные шары.

Дарья Иванова
Д. Иванова
