Этот цветок можно смело сажать в подмерзшую землю в конце октября: будет цвести до холодов

Конец октября с его дождями и первыми заморозками — не повод отказываться от посадок. В это время можно смело высаживать многолетние астры, которые прекрасно переносят осеннюю посадку и успеют укорениться до наступления устойчивых морозов.

Эти растения не боятся холода и влаги, а весной тронутся в рост одними из первых. При посадке важно хорошо уплотнить землю вокруг корней и замульчировать посадки торфом или компостом слоем 3–5 см, что защитит их от резких перепадов температуры. Уже в следующем сезоне астры зацветут летом и осенью, когда большинство других растений уже отцветет.

Их многочисленные звездчатые соцветия розовых, фиолетовых, лиловых и белых оттенков будут радовать глаз до самых холодов. Астры исключительно неприхотливы, зимостойки и могут расти на одном месте много лет.

