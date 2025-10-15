Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 21:23

В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с одного вида карт

Путин подписал закон о запрете списывать деньги за подписки с отвязанных карт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, запрещающий сервисам автоматически списывать средства за онлайн-подписки с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Согласно документу, после удаления пользователем карточных реквизитов платформа теряет право на автоматическое продление подписки за счет этих платежных данных.

Закон обязывает продавцов цифровых подписок обеспечить потребителям возможность отказаться от использования сохраненных реквизитов банковского счета, в том числе в электронной форме. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года, что даст бизнесу время на адаптацию своих платежных систем к измененным требованиям законодательства.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в Российской Федерации разрешается использование конфискованных немаркированных товаров для гуманитарных целей. Полномочия по распределению таких товаров возложены на Росимущество.

До этого стало известно, что в России расширяют систему цифровой маркировки «Честный знак» на новые категории товаров. Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, с 1 сентября текущего года обязательной маркировке подлежат игрушки, кондитерские изделия, чай и растворимые напитки.

