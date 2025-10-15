В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с одного вида карт

Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, запрещающий сервисам автоматически списывать средства за онлайн-подписки с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Согласно документу, после удаления пользователем карточных реквизитов платформа теряет право на автоматическое продление подписки за счет этих платежных данных.

Закон обязывает продавцов цифровых подписок обеспечить потребителям возможность отказаться от использования сохраненных реквизитов банковского счета, в том числе в электронной форме. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года, что даст бизнесу время на адаптацию своих платежных систем к измененным требованиям законодательства.

